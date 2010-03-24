Вчені з'ясували, що знижує чоловічу потенцію

Четверта частина лікарських засобів, що призначають у поліклініках для лікування найбільш поширених захворювань, може викликати дисфункцію ерекції. Про це йшлося на Конференції «Дисфункція ерекції і чоловіче здоров`я» у Барселоні (Іспанія). Медикаменти, що знижують артеріальний тиск, транквілізатори, наркотичні речовини, судинорозширювальні і антигістамінні засоби або бронходилататори можуть викликати сексуальні порушення у чоловіків.

За статистикою, в європейських країнах близько 20% чоловіків страждає на імпотенцію. Але страждають вони мовчки, не звертаючись до лікарів через сором`язливість і незнання того, що існує ефективне лікування цього розладу. На конференції йшлося про те, що тільки 10% чоловіків, які страждають тим або іншим ступенем імпотенції, звертається за медичною допомогою.

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