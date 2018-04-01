Прицільне та кваліфіковане застосування ПЕТ-технологій знижує смертність від раку

У рамках інформаційної кампанії «Рак виліковний», розпочатої Благодійним фондом Ріната Ахметова «Розвиток України», продовжуємо публікувати серію інтерв`ю з провідними онкологами.

Завідувач відділення ядерної медицини державної клініки «Шаріте» (Німеччина) Михайло Плоткін дав інтерв’ю УНІАН.

В Україні ядерна медицина - маловідома галузь, розкажіть, будь ласка, чим займається ця наука?

Ядерна медицина займається використанням радіоізотопів для фунціональної діагностики та лікування різних захворювань.

Ядерна медицина - відносно молода дисципліна. Основоположником її вважають угорського вченого Georg von Hevesy, який в 1923 році вперше застосував радіоізотопи йоду I-131 для вимірювання функції щитовидної залози. Для реєстрації радіоактивності він застосував сконструйований ним самим лічильник. Описаний von Hevesy принцип дослідження фізіологічних процесів за допомогою радіоізотопних маркерів (трейсерів) ліг в основу ядерної медицини. За ці дослідження von Hevesy отримав в 1943 році Нобелівську премію з хімії.

За яких онкохвороб найчастіше використовують методи ядерної медицини? Де цей метод дає найкращі результати, а які онкопатології погано досліджуються за допомогою методу ПЕТ-КТ?

Важливо зазначити, що крім методу ПЕТ-КТ ядерна медицина пропонує широкий спектр досліджень різних онкологічних захворювань (наприклад, планарна і томографічна сцинтиграфія скелета, сцинтиграфія «сторожових лімфовузлів», рецепторна сцинтиграфія). Метод ПЕТ-КТ добре себе зарекомендував в діагностиці раку легені, лімфом, раку голови і шиї, раку матки і яєчників, раку молочної залози, пухлин мозку.

Яка роль ПЕТ-КТ в ранньому виявленні онкопатології?

На сьогоднішній день більшість злоякісних пухлин піддаються лікуванню за умови їхньої ранньої діагностики. Для раннього виявлення пухлин застосовуються так звані методи скринінгу (наприклад, виявлення пухлинних маркерів у крові). Якщо ці методи виявляють відхилення від норми, проводиться подальша діагностика. Теоретично ПЕТ-КТ міг би використовуватися для раннього виявлення онкопатології у пацієнтів з підвищеними пухлинними маркерами. Проте, через відносно високу вартість методу і недостатню його поширеність, такий підхід поки не знайшов широкого застосування. Слід також враховувати, що ПЕТ-КТ дослідження пов`язане з променевим навантаженням на пацієнта і має проводиться тільки в разі обгрунтованої підозри на злоякісну пухлину.

В Америці фахівці Інституту раку вже заявляють про можливу епідемію ракових хвороб через зловживання медичними сканеру. Чи бачите Ви реальну загрозу цього? Чи можна говорити про те, що ПЕТ-дослідження шкідливі для здоров`я?

Безумовно, методи ядерної медицини (як і методи рентгенрадіологіі) пов`язані з променевою навантаженням. Їх безконтрольне і бездумне застосування (особливо у молодих пацієнтів) дійсно може підвищити ризик розвитку пухлинного захворювання. Саме цей аспект обговорюється зараз у США. З цієї причини я не став би пропагувати ПЕТ-КТ як засіб для виключення онкопатології, якщо немає обгрунтованої підозри на пухлину. Однак я хотів би підкреслити, що прицільне та кваліфіковане застосування ПЕТ-КТ здатне навпроти знизити смертність від пухлинних захворювань і принести чималу користь конкретного пацієнта. Поясню це на прикладі мамографії (яка з недавнього часу застосовується для раннього виявлення раку молочної залози у багатьох країнах). Відомо, що на 300 випадків раннього виявлення й успішного лікування раку молочної залози припадає один випадок раку, індукованого мамографія. Це означає, що незважаючи на певний (досить низький) ризик розвитку раку, користь від мамографії величезна. На цьому прикладі стає ясно, що «епідемії ракових хвороб» через використання медичних сканерів нам все-таки не загрожують.

Чи повинен лікар попередити пацієнта про можливі проблеми пов`язані з ПЕТ / КТ дослідженнями?

Лікар зобов`язаний у кожному конкретному випадку оцінити доцільність проведення ПЕТ-КТ дослідження та поінформувати пацієнта про мету та завдання дослідження. Враховуючи, що дослідження пов`язане з променевою навантаженням, він повинен проінформувати пацієнта про можливі альтернативні методи дослідження (наприклад МРТ або УЗД) і пояснити, чи володіє метод ПЕТ-КТ перевагами перед цими методами. Якщо ПЕТ-КТ дослідження проводиться із застосуванням контрастних засобів (для КТ), лікар повинен попередити пацієнта про пов`язані з цим ризики.

Наскільки актуальне застосування ПЕТ-технологій у плануванні променевої терапії?

Я переконаний, що ПЕТ-КТ буде в майбутньому грати центральну роль у плануванні променевої терапії. Метод вже сьогодні застосовується для цієї мети в багатьох медичних центрах. У Німеччині була створена робоча група з ядерних лікарів і променевих терапевтів, що покликана сприяти впровадженню ПЕТ-КТ у планування і контролі ефективності променевої терапії. Я входжу до цієї групи і можу сказати, що інтерес до ПЕТ-КТ серед променевих терапевтів дуже великий. На сьогодні найбільш перспективним є застосування ПЕТ-КТ для планування променевої терапії при раках легень, голови і шиї, а також пухлин мозку.

В яких галузях медицини, крім онкології застосовують ПЕТ-КТ, наскільки це поширені методи діагностики?

ПЕТ-КТ успішно застосовується для діагностики деменції (старечого недоумства) і для виявлення вогнищ, що викликають епілепсію у пацієнтів, яким показано оперативне лікування. У нашій клініці на ПЕТ-КТ дослідження з психоневрологічними показаннями припадає близько 10% випадків. У спеціальних (вкрай рідкісних) випадках ПЕТ-КТ застосовується для діагностики кардіологічних захворювань.

Які існують нові розробки в ПЕТ-дослідженнях?

Прорив у клінічному застосуванні методу ПЕТ відбувся в 2001 році, коли на ринку з`явилися перші комбіновані ПЕТ-КТ сканери. Поєднане ПЕТ і КТ сканування дозволяє одночасно досліджувати функції організму (ПЕТ) і отримувати анатомічну інформацію (КТ), що істотно підвищує інформативність дослідження і підвищує його точність. Новітньої розробкою є комбіновані МРТ-ПЕТ сканери (прототипи таких сканерів вже встановлені в лабораторіях США і Німеччини). Важливою перевагою методу ПЕТ є можливість використання різних маркерів, що дозволяють досліджувати ті чи інші функції обміну речовин. В останні 10 років спектр радіофармпрепаратів, що застосовуються в ПЕТ-діагностиці розширився. Прогрес у технології синтезу радіофармпрепаратів дозволив одержувати деякі з них безпосередньо в ПЕТ-центрі, намітилася тенденція до їх здешевлення.

В якій країні світу ця галузь найпрогресивніша?

Однозначно відповісти на це питання складно. Ядерна медицина дуже добре розвинута в США і в Західній Європі (особливо в Голландії, Німеччині та Франції, в останні роки також в Італії). Цікаво, що країни соціалістичного табору (наприклад, Угорщина і НДР) в 70-80х роках приділяли велику увагу ядерній медицині, вона продовжує швидко розвиватися в країнах Східної Європи. Сильні школи ядерної медицини є в Ізраїлі, Японії та Південній Кореї.

Розмовляла Наталя Максименко.