Виділять 10 тис. грн. на лікування потерпілого в Чорткові

Влада Тернопільської області виділить з бюджету 10 тис. грн. на лікування потерпілого внаслідок вибуху в дев’ятиповерховому будинку в місті Чортків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Тернопільської обладміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ.

За його словами, саме така сума необхідна на лікування постраждалого мешканця будинку.

«Кошти буде виділено з обласного чи районного бюджету, оскільки чоловік постраждав не зі своєї вини, а це вже відповідальність влади», – сказав Ю.ЧИЖМАРЬ.

Він додав, що остаточно причину вибуху ще не встановлено.

«Можна лише чітко стверджувати, що це був газ», – сказав голова ОДА.

За словами Ю.ЧИЖМАРЯ, він доручив правоохоронним органам перевірити інформацію про те, що біля будинку, в якому стався вибух, напередодні кілька днів нібито відчувався запах газу, і люди повідомляли про це працівників газової служби.

«Якщо такий факт справді мав місце, то винні особи нестимуть відповідальність», – запевнив Ю.ЧИЖМАРЬ.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня у Чорткові стався вибух у квартирі на першому поверсі дев’ятиповерхового будинку. Внаслідок вибуху постраждав мешканець будинку, який з опіками 70% тіла 1-го та 2-го ступенів потрапив до реанімаційного відділення Чортківської райлікарні, згодом його доставили в опікове відділення Тернопільської обласної лікарні, де він перебуває досі.

Вибухом було пошкоджено двері та вікна восьми квартир будинку з першого по п’ятий поверхи. Вогнем пошкоджено дві квартири на першому та другому поверхах.