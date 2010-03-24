У Криму на грип і ГРВІ захворіли понад 6,5 тис. осіб

У Криму за період із 15 по 21 березня на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 6 562 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі МОЗ, серед хворих 4 108 - діти до 18 років і 10 - вагітні жінки. За останній тиждень у Криму з діагнозом "грип" і "ГРВІ" госпіталізовано 242 особи, в їх числі 201 - діти до 18 років.

Всього з моменту початку епідемії грипу в Україні (з 29 жовтня 2009 р.) у Криму захворіли 184 713 осіб, госпіталізовано - 8 073 хворих.

При цьому за час епідемії в Криму померли 42 людини.