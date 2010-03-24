Дієта з вінегрету

В основі цієї дієти — вінегрет, який треба їсти протягом 3 днів. «Розбавляють» дієту кисломолочними продуктами, фруктами і зеленим чаєм. Таке розвантаження врятує від втоми і підніме настрій. Також розпрощаєтеся з парочкою кілограмів.

Вінегрет, на якому слід «сидіти» 3 дні, готуємо так: буряк, картоплю і моркву відварюємо і нарізуємо, як на звичайний вінегрет. Додаємо консервований горошок, зелень, а заправляємо салат не олією, а нежирним сиром або сметаною.

Такий салат слідує їсти три дні. Як напої підійдуть несолодкі кисломолочні продукти (їх жирність не повинна перевищувати 3%).

Окрім цього, 3-4 рази на день робіть перекушування — з`їдайте по 1 фрукту (будь-якому).

Увечері пийте зелений чай з медом.

За 3 дні вдасться позбавитися 2 зайвих кг.

smachno.ua