Дієта з вінегрету
Розпрощаєтеся з парочкою лишніх кілограмів
В основі цієї дієти — вінегрет, який треба їсти протягом 3 днів. «Розбавляють» дієту кисломолочними продуктами, фруктами і зеленим чаєм. Таке розвантаження врятує від втоми і підніме настрій. Також розпрощаєтеся з парочкою кілограмів.
Вінегрет, на якому слід «сидіти» 3 дні, готуємо так: буряк, картоплю і моркву відварюємо і нарізуємо, як на звичайний вінегрет. Додаємо консервований горошок, зелень, а заправляємо салат не олією, а нежирним сиром або сметаною.
Такий салат слідує їсти три дні. Як напої підійдуть несолодкі кисломолочні продукти (їх жирність не повинна перевищувати 3%).
Окрім цього, 3-4 рази на день робіть перекушування — з`їдайте по 1 фрукту (будь-якому).
Увечері пийте зелений чай з медом.
За 3 дні вдасться позбавитися 2 зайвих кг.