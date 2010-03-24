Чим шкодять "електронні сигарети"

Міністерство охорони здоров`я України не рекомендує громадянам купувати або використовувати так звані "електронні сигарети".

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі МОЗ у зв`язку з поширенням інформації про безпечність паління електронних сигарет.

"Міністерство охорони здоров`я заявляє, що в Україні електронні сигарети не пройшли відповідних медичних випробувань і тому не можуть розглядатися як медичне обладнання", - йдеться у коментарі МОЗ.

Крім того, МОЗ наголошує, що випробування електронних сигарет, на які посилаються фірми, які поширюють ці вироби, які проводилися у Житомирському наркологічному диспансері, відбувалися без узгодження з МОЗ і не відповідають міжнародним стандартам таких випробувань, а тому не можуть розглядатися як докази їх ефективності як засобу для припинення куріння.

"МОЗ України разом з іншими зацікавленими відомствами проведе роботу щодо відповідного регулювання поширення та реклами електронних сигарет. А зараз рекомендує громадянам утриматися від придбання та вживання так званих електронних сигарет, бо ці вироби не є безпечними для здоров`я і не пройшли відповідних випробувань в Україні. Також Міністерство охорони здоров`я України рекомендує всім засобам масової інформації утриматися від реклами цих виробів", – наголошується у коментарі.

Міністерство охорони здоров`я також нагадує, що Всесвітня організація охорони здоров`я ще у вересні 2008 року випустила спеціальний прес-реліз, де спростувала такі твердження і заявила, що вони не підтверджені даними наукових досліджень. Також на початку 2010 року Наукова Група ВООЗ з регулювання тютюнових виробів випустила звіт (№955), в якому спеціально розглянуто питання щодо систем електронного надходження нікотину. Група дійшла висновку, що немає доказів того, що вживання даних виробів є безпечним для людей. Це пов`язано з тим, що нікотин навіть сам по собі є шкідливим для здоров`я, особливо для вагітних жінок. До того ж при вживанні електронних сигарет споживач не в змозі контролювати дозу нікотину.