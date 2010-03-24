Фонд Ахметова відкрив тренінговий центр по боротьбі з епідемією туберкульозу

24 березня 2010, у Всесвітній день боротьби з туберкульозом, Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» відкрив перший в Україні навчальний центр по боротьбі з епідемією туберкульозу. Центр відкритий і буде працювати при Донецькій обласній туберкульозній лікарні.

Навчальний центр створено з метою підвищення якості діагностики, лікування та профілактики туберкульозу у регіонах України. У центрі навчатимуть медичний персонал протитуберкульозних закладів та медичних установ загальної лікувальної мережі; співробітників громадських організацій, журналістів, волонтерів, державних службовців з усіх регіонів України. У якості викладачів запрошені провідні українські лікарі-клініцисти і міжнародні експерти.

Сучасне обладнання, встановлене в тренінговому центрі, допоможе зробити процес навчання максимально ефективним. Так, документ-камера дозволяє добре розглянути і проаналізувати рентгенівські знімки навіть поганої якості, а обладнання для відеоконференцій робить можливим проведення он-лайн консультацій і семінарів.

Навчальний центр відкритий Фондом Ріната Ахметова в рамках «Програми подолання епідемії туберкульозу в Донецькій області в 2007-2011 рр..», Реалізованої Фондом спільно з Донецькою обласною державною адміністрацією і Донецькою обласною радою.

Про фонд:

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.

Місія Фонду - Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» створює фундамент для успішного і стійкого розвитку українського суспільства, інвестуючи в освіту майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження і розвиток української культури.

Напрями діяльності: сучасна освіта, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.

Президент Фонду - Рінат Ахметов.