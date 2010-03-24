Кішки роблять господарів довгожителями

Кішки допомагають жінкам залишатися здоровими, привабливими і успішними - до такого висновку прийшли соціологи, провівши дослідження у Великобританії.

Цікавий той факт, що в будинках, де жили тільки чоловіки, місця для кішок практично не знайшлося. Як домашнього улюбленця вони вибирали собак. І, навпаки, жінки більш охоче заводять кішок. В середньому власницям кішок – 20-59 років (в основному 20-45 років), і всі вони успішні, прагнуть підтримувати себе в хорошій формі. Частіше жінки, що вибирають кішок, є власницями квартири або будинку. При цьому практично у 100% з них добре оплачувана і висококваліфікована робота. В той же час немолоді жінки старші 60 років заводять кішок набагато рідше.

Такі результати були отримані при проведенні соціологічного дослідження на північному Заході Англії, в якому взяли участь 1278 осіб у віці старше 16 років.

Виявилось, що завзяті котолюби в середньому живуть на 10,3 роки довше, ніж ті, у кого немає кішок. Також власники кішок можуть похвалитися нижчим тиском і пониженим вмістом холестерину в крові.

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