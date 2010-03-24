Безробіття погіршує здоров'я людей старше 50 років

Загроза щодо звільнення або зниження в посаді шкідлива для здоров`я людей старше 50 років, за даними дослідження Чиказького університету /США /. Фахівці помітили, що відсутність гарантії робочої зайнятості збільшує вірогідність погіршення здоров`я співробітників передлітнього віку. У чоловіків було виявлено більше фізичних симптомів погіршення здоров`я через нестабільність на ринку праці, а у жінок - більше змін у психічному здоров`ї. У зв`язку з тенденцією до старіння населення високі показники безробіття здатні негативно вплинути на здоров`я літніх працівників, вважають медики.

Дослідження проводилося серед 200 учасників у віці від 50 до 67 років. Після дворічного періоду було зафіксовано, що, зіткнувшись з безробіттям, чоловіки відчували погіршення загального самопочуття, підвищення артеріального тиску і рівнів адреналіну, гормону стресу. Ті ж умови у жінок приводили до підвищення рівнів ворожості, самотності і посиленню депресивних ознак.

За останні 20 років на ринку праці в різних країнах спостерігаються високі темпи зростання числа співробітників саме вікової категорії старше 55, причому за прогнозами експертів така тенденція буде тривати в найближчому десятилітті. Крім того, за результатами опитувань 70% працюючих людей від 45 до 74 років планують працювати і при настанні пенсійного віку чи не виходити на пенсію взагалі.

ami-tass.ru