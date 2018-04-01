Як студенту впоратися зі стресом

Навантаження під час навчання призводять до розхитування нервів. З переходом на нову систему "бакалавр-магістр" студенти в німецьких вузах стали частіше звертатися по допомогу до психологів. Проти стресу допомагає закон Парето.

Стрес - стан, що знайомий кожному студенту. Згідно з результатами останнього дослідження Німецького товариства сприяння учням вузів, сучасний студент відчуває великі навантаження.

Болонський процес змусив понервувати студентів

Через перехід на систему "бакалавр-магістр" учні німецьких ВНЗ усе частіше звертаються по психологічну допомогу. У 2008 році спостергалося зростання таких випадків на 20 відсотків у порівнянні з попереднім періодом.

Як відзначають представники студентської організації, до найпоширеніших проблем, з якими приходять молоді люди, належать: порушення робочого ритму, збій у навчальному процесі, проблеми з успішністю і самоорганізацією, брак часу, депресивний стан, страх перед іспитами ... Список можна було б продовжити. При сильній завантаженості і перших симптомах стресу можна вдатися до закону Парето.

Даєш "20", отримуєш "80"

Як уникнути стресу? Один зі способів - правильно розподіляти свій час. Тут на допомогу студенту приходить закон Парето, відомий як "80/20". Відповідно до цієї комбінації, керуючи своїм часом раціонально, лише 20 відсотків витрачених зусиль дають 80 відсотків бажаного результату. А ось решту 80 відсотків енергії підуть тоді на "відшліфовування". Цей закон в 1897 році вивів італійський економіст і соціолог Вільфредо Парето.

Головне - розставити пріоритети

Більшість здійснюють одну й ту ж помилку - починають робочий день з другорядних справ, розмінюючись на дрібниці. Експерти ж радять насамперед приділяти увагу тим завданням, які мають першорядне значення для кінцевого результату. Основне правило: "Потрібно правильно розставити пріоритети". Саме слово "пріоритет" містить у собі латинську приставку "prio", що означає "раніше". Щодня ви вирішуєте, що потрібно зробити передусім, щоб досягти своєї мети. Якщо насувається сесія, і від страху перед іспитами псується настрій, то саме час запитати себе, а яким завданням слід було б присвятити більше часу, що треба зробити сьогодні, а які справи можуть почекати до завтра.

Ключ до успіху в умінні відмовити

Поєднуючи навчання з роботою, багатьом студентам доводиться відчувати додаткове навантаження в офісі. Згідно із законом Парето, далеко не кожне завдання вимагає віддачі на всі сто відсотків. Якщо колега по роботі і однокурсник намагаються підкинути вам ще пару-трійку завдань, потрібно навчитися відмовляти. Інший вихід з такої ситуації експерти бачать в делегуванні повноважень. Деяким вдається передоручити частину справ колегам.

Словом, щоб уникнути стресу і не відчувати себе загнаним у кут, потрібно правильно планувати свій час. А закон Парето допоможе зосередитися на головному і заощадити енергію.

Ганна Кутявіна

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