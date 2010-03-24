Чого ми не знали про капусту?

Про достоїнства добре знайомого нам овоча можна говорити нескінченно. Це воістину дивовижний овоч!

Страви з квашеної капусти - один з наріжних каменів кухні. Адже соління, квашення - найприродніші способи консервації, що найкращим чином зберігають вітаміни. А їх в капусті в надлишку. Ця дивовижна рослина містить майже весь набір вітамінів, необхідний для нормальної життєдіяльності людини: провітамін А, В1, В2, В3, В6, К і вітамін U, який попереджає появу виразки шлунку і дванадцятипалої кишки. А за вмістом аскорбінової кислоти капуста (правда, в квашеному вигляді) перевершує апельсин.

Не випадково в народі її спрадавна називають санітаром кишечника і застосовують при хронічних закрепах, а також при дисбактеріозі: капустяна клітковина покращує моторну діяльність кишечника і робить позитивний вплив на розвиток корисної кишкової мікрофлори. Вона сприяє виведенню з організму шлаків і холестерину, а значить, незамінна для профілактики атеросклерозу - одного з головних винуватців серцево-судинних недуг.

Протипоказанням для прийому свіжої капусти є підвищена кислотність шлункового соку і панкреатит.

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