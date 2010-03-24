Чим небезпечна СМС-залежність?

16-річна школярка звикла посилати близько 100 смс-ок протягом доби, а зараз ледве може поворушити обома зап`ястями.

Раком мозку — який нібито можна заробити завдяки дії мобільного телефону — нині вже нікого не налякаєш. Проте, як з`ясовується, і СМС таїть приховані ризики для здоров’я.

16-літня американка Ені Льовітц переконалася в цьому на власному досвіді. Надмірно товариська дівчина звикла посилати близько 100 (!) смс-ок протягом доби, а зараз ледве може поворушити обома зап`ястями. Рухливість пальців вона практично втратила, а від диких болів в руках Ені рятують тільки щоденні уколи сильного анестетика.

Діагноз дівчинці поставили відразу — синдром карпального каналу (або «зап`ястний синдром»), що вражає, в основному, спортсменів і людей, що довго працюють за комп`ютером. Постійне навантаження на зап`ястя приводить до затискання нервових закінчень в руках, через що і з`являються болі і скутість рухів.

Лікар, що проводила первинний огляд Ені, говорить, що зап`ястний синдром украй рідко вражає таких молодих пацієнтів. Зазвичай, щоб довести себе до такого стану, потрібно роками працювати, не відриваючись від клавіатури, або мати за плечима багаторічний досвід гри в гольф.

aif.ru