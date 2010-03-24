У двох братів із США одночасно трапився інфаркт

У двох братів-американців одночасно трапився інфаркт, що ускладнився зупинкою серця, повідомляє AP.

Як випливає з повідомлення, житель міста Поплар-Блафф в штаті Міссурі Крокеті Лейсі (Crocket Lacy) 3 березня подзвонив своєму 48-річному братові Ронні (Ronnie Lacy) і сказав, що погано себе почуває.

Брат незабаром прибув і виявив, що у Крокета трапилося серцевий напад. Ронні викликав бригаду швидкої допомоги і, стурбований станом брата, поїхав в місцеву лікарню разом з ним.

Як тільки Крокету почали надавати невідкладну медичну допомогу в приймальному відділенні, у Ронні також трапився інфаркт. Потім до здивування лікарів у братів практично одночасно відбулася зупинка серця.

Лікарям вдалося відновити серцевий ритм у обох Лейсі. Стан Крокету виявився важчим, проте завдяки зусиллям лікарів він поступово одужує.

medportal.ru