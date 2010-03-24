У лікарні швидкої допомоги в Києві - порушень на понад 700 тис грн

В Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги КРУ виявило порушень більш як на 700 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Контрольно-ревізійного управління в м. Києві, відомство провело ревізію фінансово-господарської діяльності столичній лікарні швидкої меддопомоги за період з 1 вересня 2007 по 1 січня 2010 року. Загальна сума виявлених порушень становить 718,87 тис. гривень.

За результатами ревізії складено 4 протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 164-2 КУпАП. Керівництву лікарні направлено вимоги щодо повного усунення виявлених ревізією порушень та притягнення винних посадових осіб до дисциплінарної відповідальності. Матеріали ревізії фінансово-господарської діяльності лікарні направлено до прокуратури Деснянського району м. Києва.