Практично кожен другий мотоцикліст у Миколаєві сідає за кермо п`яним.

Такого висновку дійшли співробітники Державтоінспекції Миколаївської області під час операції «Мотоцикліст», яка проводиться в ці дні, повідомили УНІАН в прес-службі Управління Державтоінспекції.

Зокрема, за 22 дні проведення операції постові ДАІ виявили більш як 700 порушень Правил дорожнього руху водіями мототранспорту, причому більш як 350 порушників перебували за кермом у стані алкогольного сп`яніння.

З настанням теплої погоди на вулицях з`явилося багато мототранспорту - мопедів, скутерів, мотоциклів - цілком доступних за ціною, чим і пояснюють правоохоронці їх масовість. Разом з кількістю компактних машин на дорогах збільшується й кількість правопорушень. З початку нинішнього року в області зафіксовано дві дорожньо-транспортні пригоди за участю мотоциклістів, в яких травми одержали дві особи.