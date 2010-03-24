Киянка померла від уколу лідокаїну на прийомі у гінеколога

У столичній поліклініці Деснянського району під час прийому у гінеколога померла 27-річна жінка. У постраждалої лишився чоловік Дмитро і двоє дітей: дворічна Матвій і трирічна Уляна. Звичайна ін`єкція лідокаїну, знеболюючого, перед пересічною операцією стала смертельною для 27-річної жінки. За словами чоловіка померлої, лікарі були не готові рятувати людину.

Дмитро переконаний, смерть Наталії - на совісті лікарів. Він підозрює, медики не перевірили препарат на алергічну реакцію і вкололи завелику дозу.

Інформацію про трагедію ретельно приховують. Лікар, який давав ін`єкцію - на лікарняному.

Людмила Кирильчук, головлікар поліклініки Деснянського району заявила, що перебувала у кабінеті під час нещасного випадку.

«Всю інформацію отримуйте з КМДА. А лікар? Лікар зараз в стаціонарі він не може з вами поговорити», - сказала вона.

Київські чиновники подробиць трагедії не розголошують. Спеціально створена комісія чекає висновків медекспертизи. За фактом смерті правоохоронці порушили кримінальну справу.

www.focus.ua