У Сумах через сказ у собак оголошено надзвичайний стан

Сумська міська комісія з техногенно-екологічної безпеки прийняла рішення про запровадження в місті Суми надзвичайного стану через збільшення кількості бездомних собак і випадків сказу серед них.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією заступника голови міської комісії з ТЕБ Олександра ДАНИЛЕНКА, аналіз звернення городян у травмпункти з укусами бездомних тварин вимагає назвати ситуацію надзвичайною.

«Кожного дня собаки кусають мінімум трьох людей. З початку року з укусами різної тяжкості в лікарні міста звернулися 152 людини, з яких кожен третій – дитина», – розповів О. ДАНИЛЕНКО.

Наразі на території Сум налічується близько 4 тис. бродячих собак, і якщо буде упущено момент, то через 2-3 місяці спеціалісти прогнозують їх збільшення в 6 разів. Комунальники виловлюватимуть собак і усиплятимуть.