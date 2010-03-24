На Херсонщині під час пожежі врятували 5-місячне немовля

У місті Нова Каховка Херсонської області бійці МНС із задимленої квартири врятували трьох дорослих і маленького хлопчика.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України у Херсонській області.

Згідно з повідомленням, близько 14.00 23 березня до МНС надійшла інформація про сильне задимлення у житловому будинку і про вірогідний підпал підвалу.

Рятувальники МНС загасили сміття у підвалі і вивели людей з квартири на третьому поверсі. Квартира була сильно задимлена і люди вже не могли вийти з неї.

Хлопчик (народився у листопаді минулого року) єдиний з чотирьох врятованих одержав легке отруєння димом, його госпіталізовано.

Як припускають у МНС, пожежу у підвалі могли влаштувати особи без певного місця проживання.