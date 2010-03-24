Затримано чиновника, який одержав хабара за усиновлення дитини
17:25, 24 березня 2010Країна
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Інциндент на Київщині
У місті Ірпінь Київської області співробітники СБУ та місцевої міліції затримали за хабар співробітника служби у справах дітей Ірпінської міської ради.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області, 38-річний посадовець отримав хабар в розмірі 5 тис. грн. за прискорення та сприяння у підготовці документів на усиновлення.
Наразі хабарник знаходиться під вартою. Проти нього порушено кримінальну справу за фактом хабарництва. За Кримінальним кодексом України йому загрожує позбавлення волі від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати свою посаду на строк до трьох років.
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