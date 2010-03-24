На Житомирщині потопу не буде

Загрози підтоплення під час весняної повені на Житомирщині немає.

Про це на засідання комісії з питань проведення льодоходу повідомив заступник голови Житомирської облдержадміністрації Володимир ДЕБОЙ.

За його даними, «вода в річках ще не досягла критичних меж». « Вода вже пішла, але вона не такого обвального масштабу», - сказав В.ДЕБОЙ і додав, що жителям області нема підстав для хвилювання.

«В області відстежуються та контролюються об’єкти, що можуть викликати надзвичайні ситуації»,- зазначив заступник голови Житомирської ОДА.

В.ДЕБОЙ запевнив, що "проблем із забезпеченням населення енергетичними ресурсами не буде, оскільки здійснюються усі попереджувальні роботи".

Він розповів, що до критичного рівня води у Житомирі ще 3 м 80 см, а від початку паводку вода піднялася на 80 см. "Влада координує усю цю роботу, наразі нами моніториться рівень підняття води в усіх річках області та при потребі вживаються оперативні заходи», - додав він.