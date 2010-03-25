Чим корисний холодний душ

Всі знають, що холодний душ і інші загартовуючі процедури корисні для здоров`я, але що саме відбувається в процесі загартування, знає не багато хто.

Холодний душ збільшує рівень глутатіону - одного з найсильніших антиоксидантів організму. Організм може продукувати глутатіон з інших поживних речовин, але коли ми приймаємо глутатіон в пігулках, тіло просто не може його засвоїти повною мірою. Проте, дослідження за участю зимових плавців показало, що перебування в холодній воді піднімає рівень глутатіону.

У цьому дослідженні велося спостереження за десятьма здоровими людьми, які регулярно плавали в холодній воді, після чого їх рівні глутатіону порівняли із звичайними плавцями. Було встановлено, що відразу ж після купання в холодній воді у плавців був підвищений рівень окисленого глутатіону.

bienhealth.com