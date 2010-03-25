Де в Києві безкоштовно і анонімно перевірити легені
Hа Майдані Незалежності стартує акція з безкоштовного флюорографічного обстеження. Акцію проводить Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» з метою поліпшити рівень виявлення туберкульозу...
25 березня, в Києві, в 11:00, на Майдані Незалежності стартує акція з безкоштовного флюорографічного обстеження. Акцію проводить Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» у партнерстві з КМДА з метою поліпшити рівень виявлення туберкульозу, а також підвищити інформованість населення щодо проблем туберкульозу.
Сучасний флюоромобіль працюватиме в Києві з 25 березня по 30 квітня разом з командою професійних лікарів-рентгенологів в місцях найбільшого скупчення людей. Протягом цього періоду кожен бажаючий зможе безкоштовно зробити флюорографію, отримати знімок і рекомендації лікаря.
Графік роботи
(будні і вихідні дні з 09:00 - 19:00, перерва - 14:00-15:00; понеділок - вихідний)
25-28 березня - Майдан Незалежності
30 березня-1 квітня - КПІ (поруч зі Студентської поліклінікою)
2 квітня - Дарницький вокзал
6-7 квітня - ст. м. Святошино
8-9 квітня - ст. м. Лук`янівка
10-11 квітня - ринок Троєщина
13-15 квітня - ст. м. Либідська
16-18 квітня - ст. м. Контрактова площа
20-22 квітня - вул. Печенізька, 16 (Татарка)
23-25 квітня - вул. Петра Запорожця, 26
27-28 квітня - ст. м. Лісова
29-30 квітня - Дарницький вокзал
Чекаємо на Вас завтра об 11:00! Пройдіть обстеження разом з нами!