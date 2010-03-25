Де в Києві безкоштовно і анонімно перевірити легені

25 березня, в Києві, в 11:00, на Майдані Незалежності стартує акція з безкоштовного флюорографічного обстеження. Акцію проводить Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» у партнерстві з КМДА з метою поліпшити рівень виявлення туберкульозу, а також підвищити інформованість населення щодо проблем туберкульозу.

Сучасний флюоромобіль працюватиме в Києві з 25 березня по 30 квітня разом з командою професійних лікарів-рентгенологів в місцях найбільшого скупчення людей. Протягом цього періоду кожен бажаючий зможе безкоштовно зробити флюорографію, отримати знімок і рекомендації лікаря.

Графік роботи

(будні і вихідні дні з 09:00 - 19:00, перерва - 14:00-15:00; понеділок - вихідний)

25-28 березня - Майдан Незалежності

30 березня-1 квітня - КПІ (поруч зі Студентської поліклінікою)

2 квітня - Дарницький вокзал

6-7 квітня - ст. м. Святошино

8-9 квітня - ст. м. Лук`янівка

10-11 квітня - ринок Троєщина

13-15 квітня - ст. м. Либідська

16-18 квітня - ст. м. Контрактова площа

20-22 квітня - вул. Печенізька, 16 (Татарка)

23-25 квітня - вул. Петра Запорожця, 26

27-28 квітня - ст. м. Лісова

29-30 квітня - Дарницький вокзал

Чекаємо на Вас завтра об 11:00! Пройдіть обстеження разом з нами!