Приправи - корисні для здоров'я

Ми додаємо приправи в їжу, для того, щоб поліпшити її смак. Багато спецій здатні не тільки додати гостроти або пікантності їжі, але і принести користь здоров`ю.

ТМИН. Покращує травлення, допомагає при кашлі, знімає біль в шлунку і кишечнику. Тмин можна не тільки додавати як приправу, але і заварювати як чай: 1 чайну ложку подрібненого насіння залити 1/4 л окропу і через 10 хвилин процідити. Чай добре пити теплим, невеликими ковтками. Швидко усуває газоутворення і спазми травного тракту.

ШАФРАН. Рекомендується при анемії, серцево-судинних захворюваннях, очищає кров, володіє антисептичною дією, лікує статеве безсилля.

ІМБИР. Має знеболюючу, протизапальну, протиспазматичну, ранозагоювальну дію.

КАРДАМОН. У традиційній індійській медицині кардамон вважається одним з кращих стимуляторів травлення, який на відміну від перцю, гірчиці, часнику не має дратівливої дії на слизисту рота і шлунку. Індійські лікарі вважають, що кардамон допомагає при нудоті, відрижці, нетравленні шлунку.

ГВОЗДИКА. Рекомендується при серцево-судинних захворюваннях, атеросклерозі, віковому погіршенні пам`яті, при грижі і бронхіті. Гвоздика порушує апетит, зменшує шлунково-кишкові болі.

ШАВЛІЯ. Покращує травлення і тонізує нервову систему.

ГІРЧИЦЯ. Знімає симптоми простудних захворювань.

МУСКАТНИЙ ГОРІХ. Протягом багатьох століть мускатний горіх застосовувався для лікування нирок і шлунку. Рекомендується при варикозному розширенні вен: полегшує болі, покращує кровообіг.

КУРКУМА. Допомагає при порушенні травлення, очищає кров, покращує функцію печінки, запобігає кашлю і простуді, за рахунок антисептичної дії тонізує шкіру.

КОРИЦЯ. Має протизапальну, протиспазматичну, загоюючу дію. Стимулює серцеву діяльність, налагоджує травлення. Рекомендується в дієтичному харчуванні при захворюваннях печінки, нирок, сечового міхура.

ЧЕРВОНИЙ ПЕРЕЦЬ. Гострий перець багатий вуглеводами, білками, мінеральними солями і вітамінами. Вітаміну С в перці істотно більше, ніж в лимоні. Червоний перець не тільки порушує апетит, покращує травлення і кровообіг, але і знищує багато видів бактерій і допомагає при ревматизмі.

webcommunity.ru