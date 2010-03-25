Хмельницьким школярам перенесли і скоротили канікули

Канікули для хмельницьких школярів розпочнуться 29 березня і триватимуть до 5 квітня.

Про це УНІАН повідомив начальник міського Управління освіти Юрій КУРМАНСЬКИЙ. (В минулих роках канікули починалися в третій декаді березня, а на початку квітня учні поверталися до навчання – УНІАН).

За його словами, це пов’язано з тим, що школярі двічі побували на канікулах через епідемію грипу.

“Ми трохи скоротили термін канікул, а не скасували, і використали те, що цього року великодні свята випали на початок квітня. Хай діти відпочивають. Навчальні програми будуть виконані”, - запевнив Ю.КУРМАНСЬКИЙ.