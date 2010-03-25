Найуніверсальніші і найсмачніші ліки

Продукт, який раніше вважався шкідливим, визнаний одним з найефективніших ліків від багатьох хвороб. До такого висновку прийшли представники Імперського коледжу Лондона.

Фахівці проаналізували дані численних досліджень, проведених ученими з різних країн світу, і назвали шоколад суперпродуктом. У цих ласощах стільки корисних речовин, що його можна вважати ліками.

Так, шоколад містить велику кількість антиоксидантів, які допомагають виводити шкідливі речовини з організму. У Медичній школі при Університеті Гани довгий час як ліки при гіпертонії і діабеті призначався какао-порошок.

Лікарі з Лондонської офтальмологічної клініки рекомендують своїм пацієнтам перед операцією з`їдати стільки шоколаду, скільки вони можуть. За словами медиків, після цього пацієнти значно менше нервують, ніж після застосування заспокійливих препаратів.

Недавно також було доведено, що шоколад можна використовувати при кашлі як відхаркувальний засіб.

health.passion.ru