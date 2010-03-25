Кава небезпечна для шлунку

20% населення земної кулі при вживанні кави переживають неприємні відчуття в шлунку. На думку лікарів, відбувається це через те, що субстанції, що містяться в напої, викликають надмірне вироблення соляної кислоти. Деякі любителі кави борються з неприємними відчуттями, приймаючи антациди або вживаючи напій без кофеїну. А в США близько 40 мільйонів осіб або взагалі не вживають кави, або п`ють її в обмежених кількостях. Разом з тим все більше людей починають віддавати перевагу спеціальним сортам кави, що продається з позначкою "Безпечно для шлунку".

Учені вважають, що їх відкриття "може полегшити життя багатьом людям, які страждають підвищеною чутливістю до кави". "Крім того, — пишуть вони, — результатом даного дослідження може стати інший спосіб приготування кавового напою, з ще більш насиченим смаком і ароматом".

infox.ru