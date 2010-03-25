Чим корисна бджолина "жалотерапія"?

Бджолина терапія, в якій живих комах поміщають на певні місця людського тіла, вперше згадується в письмових джерелах ще три тисячі років тому. Але тільки в 2007 році Піднебесна вперше офіційно легалізовувала цей специфічний метод, як один з видів терапії китайської народної медицини.

Принцип дії у цього методу багато в чому схожий з акупунктурою. Тільки замість голок використовуються жала комах, а вирішальну роль в терапії відіграє бджолина отрута. Таким чином "жалотерапія" суміщає в собі акупунктурний спосіб дії на ключові точки людського організму і метод ін`єкції.

В процесі самої терапії, лікар витягує бджіл з вулика спеціальним пінцетом, після чого поміщає їх на певні ділянки тіла пацієнта. Комаха інстинктивно кусає хворого, після чого вмирає. Бджолине жало залишається в тілі людини ще декілька годин, протягом яких самопочуття пацієнтів помітно поліпшується. Лікар у кожному конкретному випадку сам визначає, скільки бджіл необхідно використовувати, і як довго жалу необхідно знаходитися в тілі людини.

Список недуг, від яких маленькі медоноси допомагають позбавитися не обмежується артритом і ревматизмом. Багато пацієнтів, страждаючих від цукрового діабету, відчувають себе набагато краще після "чарівної процедури", а кількість нападів у них різко скорочується.

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