В Україні відбудеться акція "Здоровий зір"

В Україні за підтримки Міністерства охорони здоров`я розпочинається соціальна програма "Здоровий зір", яку планується реалізувати у 182-х навчальних закладах 22 українських міст.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ України.

Згідно з офіційною статистикою, в Україні близько 80% школярів мають проблеми з зором.

Вже другий рік поспіль в областях України проводиться програма "Здоровий зір" для школярів. Ця соціальна програма спрямована на підтримку здорового зору у дітей і має на меті сформувати культуру профілактики збереження зору серед школярів і учнів.

З учнями працюватимуть лікарі-офтальмологи, які проводитимуть уроки гімнастики для очей і розповідають про необхідні заходи з підтримки або поліпшення зору.

Кожен кабінет у школах облаштовується таблицями з перевірки зору та вправами для очей, а діти отримають книжки з детальними рекомендаціями щодо підтримки здорового зору, які у подальшому вони зможуть використовувати при заняттях вдома з батьками.

Соціальна акція "Здоровий зір" проводитиметься під патронатом Міністерства охорони здоров’я України та за підтримки місцевих органів охорони здоров’я, а також ВАТ "Укроптика".

Вперше проект було проведено 2009 року. Захід охопив 175 навчальних закладів і понад 118 тисяч школярів.