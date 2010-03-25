Київ: скасували рішення про приватизацію дитсадка «Орлятко»

Київська міська рада скасувала своє попереднє рішення про приватизацію приміщення дитячого садка «Орлятко», розташованого в Аскольдовому провулку, 5.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення було прийняте за підтримки 104 із 113 присутніх в залі депутатів Київради.

Таким чином депутати задовольнили протест прокуратури Києва на рішення про приватизацію приміщення зазначеного дошкільного закладу і внесли відповідні зміни до Програми приватизації комунального майна територіальної громади міста на 2007-2010 роки.

Як повідомляв УНІАН, приміщення у Києві за адресою: Аскольдів провулок, 5, було включено в список об’єктів приватизації як нежитлове приміщення 17 вересня 2009 року.

Між тим прокуратура Києва з’ясувала під час перевірки, що нежилим приміщенням виявився дошкільний заклад № 1 (дитячий садочок "Орлятко"), який перебуває на державному обліку як щойно виявлений об`єкт культурної спадщини.

Відтак прокуратура столиці 24 лютого 2010 року опротестувала рішення Київради про приватизацію та продаж приміщення дитячого садочка «Орлятко».

***Цей дитсадок був побудований у 1939 році за проектом відомого архітектора Йосифа Каракіса. За цю роботу він отримав Державну премію СРСР.