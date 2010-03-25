Завтра в Україні буде тепло

26 березня в Україні буде тепло.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, в п’ятницю збережеться мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов`ї, а вдень і в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних областях вночі - 0-5° тепла, вдень - 13-18° тепла; на решті території вночі - від 1° тепла до 4° морозу, на сході - до 7° морозу, на півдні Криму - 1-6° тепла, вдень - 8-13°, у східній частині місцями - 5-7° тепла.

У Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - від 1° тепла до 4° морозу, вдень - 8-13° тепла.

У Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - близько 0°, вдень - 10-12° тепла.