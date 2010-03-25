У Києві створять міський центр екстреної меддопомоги
Київрада ухвалила рішення
Київрада підтримала ініціативу столичної міськдержадміністрації про створення Київського міського центру екстреної медичної допомоги служби медицини катастроф.
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 98 з 114 присутніх у залі депутатів Київради.
Центр функціонуватиме за адресою: вул. Ямська, 43. Наразі там розташовується міська станція швидкої меддопомоги та медицини катастроф. Центру виділено близько 600 кв. м площі.
Новоутворений центр буде віднесено до сфери управління Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення КМДА.
Депутати також затвердили статут новоствореного центру, в якому зазначається, що він, зокрема, займатиметься організацією надання екстреної медичної допомоги особам, які охороняються державою.
Також центр організовуватиме та виконуватиме медичні заходи при проведенні антитерористичних операцій; терміново реагуватиме на надзвичайні ситуації власними медичними підрозділами; здійснюватиме медичну практику шляхом надання екстреної меддопомоги та виконання функцій територіального вузла управління охорони здоров’я в інформаційно-аналітичній системі з надзвичайних ситуацій тощо.