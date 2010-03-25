В Одесі відкрито відділення дитячої реанімації

В Одеській міській клінічній лікарні №3 відкрито відділення дитячої реанімації, де надаватимуть допомогу 300-400 хворим дітям, а також бездомні і залишеним малюкам.

Як передає кореспондент УНІАН, кошти на реалізацію цього міського проекту - близько 650 тис. грн. – городяни збирали спільно, надали допомогу також добродійні фонди «Милосердя Віктор» і «Єдиний світ».

Окрім обладнаного сучасною апаратурою реанімаційного залу для грудних дітей, тут є два ізолятори, чотири одномісні палати, маніпуляційний кабінет й інші підсобні приміщення. Відділення, в якому працюватимуть 22 медичних співробітники, зокрема 5 лікарів-реаніматологів, також забезпечене автономною компресорною станцією.