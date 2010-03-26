Чим небезпечний стрес під час вагітності

Стрес під час вагітності підвищує ризик розвитку астми у дитини, за даними американського дослідження Жіночої лікарні Брігама і Гарвардської медичної школи в Бостоні. Лікарі проаналізували відмінності імунної функції маркерів у крові пуповини у немовлят, народжених у матерів, які часто зазнавали потужного емоційного напруження / 20% учасниць мали дуже низький рівень матеріального доходу /, і у жінок без подібного негативного досвіду.

Загалом 557 сімей відповіли на детальні питання щодо різних стресових ситуацій у своєму житті, в домашніх умовах, закрема про досвід насильства в сім`ї, про їхнє фінансове становище і про рівень злочинності в районі проживання. Пуповинна кров новонароджених була взята для аналізу, а ізольовані імунні клітини були стимульовані за допомогою таких алергенів, як пил, віруси і бактерії. Потім учені розглянули вироблення різних цитокінів в організмі в якості показника реакції дитячого імунітету на умови навколишнього середовища. Виявилося, що характер запальних цитокінів відрізнявся залежно від рівня стресу, що відчувала вагітна жінка.

Медики зробили висновок, що імунна система дитини, що народилася від матері, яка під час вагітності пережила стрес, з перших днів життя починає інакше реагувати на алергени і піддає малюка більшому ризику розвитку астми. Пренатальний стрес може посилити відповідь організму новонароджених до дихальних антигенів, особливо до тих, з якими дитина може зіткнутися, ще перебуваючи в материнській утробі: наприклад, звичайні пилові кліщі.

Роль стресу в розвитку вродженої астми поки ще погано зрозуміла, однак алергологи припускають, що стрес бере участь у формуванні імунної реакції у дітей.

ami-tass.ru