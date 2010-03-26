На Донеччині виникла пожежа в приміському поїзді

У Донецькій області виникла пожежа в приміському поїзді.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області, пожежа виникла 24 березня о 08.38 в приміському дизель-поїзді №6363 «Попасна - Сіверськ».

До складу поїзда входили два дизель-поїзди і один причіпний вагон. Загоряння виникло під час проходження ешелону, між причіпним і головним вагонами. Після зупинки поїзда вісім пасажирів самостійно залишили вагон, не чекаючи прибуття підрозділів МНС. Ніхто з пасажирів не постраждав.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджена внутрішня частина дизель-поїзда (обшивка вагону площею 25 кв.м, 20 пасажирських сидінь, 12 вікон), із зовнішнього боку вагонів вигоріла фарба. У причіпному вагоні пожежею пошкоджено 3 кв. м перекриття в тамбурі.

Причина пожежі і матеріальний збиток встановлюються.

Пожежа не вплинула на графік руху інших поїздів, уточнили в облуправлінні МНС.