У Чернігові 22-річний хлопець врятував трьох осіб, які тонули на Десні.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС в Чернігівській області.

Двоє жінок і двоє чоловіків відпочивала на березі Десни поблизу пішохідного мосту. Після вживання спиртних напоїв 38-річний чоловік пішов через річку по льоду і метрів за 15 від берега провалився у воду. Ухопившись за лід, чоловік почав кликати на допомогу. Компанія кинулася його рятувати, але марно, крихкий лід не витримав і люди теж опинилися у крижаній воді.

В цей час неподалік на березі разом з дівчиною знаходився 22-річний хлопець. Почувши крики про допомогу, він не розгубився і побіг до місця пригоди. За допомогою палиці він один за одним витягнув на лід двох жінок і чоловіка та викликав автомобіль швидкої допомоги.

Ще один чоловік, вік і прізвище якого наразі встановлюється, потонув, його захопила під лід течія. 40-річну жінку та 38-річного чоловіка з переохолодженням забрала швидка. Ще одна учасниця події відмовилась від госпіталізації та пішла додому.