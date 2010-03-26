У Києві відкриють "вікна життя" для підкидьків

До кінця року в Києві з`являться «Вікна життя» - спеціальні ніші при лікарнях і монастирях, де недбайливі батьки зможуть залишити немовлят, з якими вони хочуть розлучитися.

«У Києві щороку реєструється 25-30 підкинутих дітей, - розповів нам заступник начальника київського главку охорони здоров`я Володимир Загородній. - Їх залишають у парках, під`їздах, супермаркетах, на смітниках ... Ми полегшуємо долю таких немовлят. Адже не всіх підкидьків вдається врятувати через те, що не виходить їх вчасно виявити. «Вікна» будуть з підігрівом. Насамперед, вони з`являться в дитячих клініках. Можливо, в лікарнях № 6 та № 10, багатопрофільних лікарнях Солом`янського району».

"Вікно" працюватиме за такою схемою: коли у ньому з`явиться дитина, тут же спрацює датчик, сигнал надійде на пульт чергової медсестри. Забравши дитину, лікар викличе міліцію, щоб оформити надходження знайди. «Але стеження за тим, хто залишив дитини, не буде», - говорить Загородній. Правда, за законом, батькам, які кинули дитини, загрожує до двох років позбавлення волі.

Медики кажуть, що подібні «вікна» безперечно позитив, але в них може ховатися і потенційна небезпека. «Матуся, яка сумнівається - кидати дитину чи ні - при вигляді затишного «вікна »може зважитися на такий крок. Але те, що у немовлят з`явиться більше шансів вижити, - це факт », - розповіли нам лікарі. Вкрасти залишеного у «вікні» немовлята, скажімо, вуличним жебракам, буде неможливо - дитину одразу будуть забирати лікарі.

ЛЬВІВ. У Львові вже працюють два анонімні «пункту прийому» немовлят від матерів-зозуль - при пологовому будинку на вулиці Вашингтона і госпіталі ім. Шептицького. Це спільний проект лікарів цих лікарень і нардепа від ПР, львів`янина Петра Писарчука. Одне «Вікно життя» відкрилося майже рік тому, а друге - у грудні 2009-го. За цей час «здали» лише одного малюка, хлопчика. З лікарні дитину передають в дитбудинок. Два місяці після цього малюка не можна усиновити - рідня все ще може одуматися і забрати його. Єдиного знайду усиновили через чотири місяці і назвали Павликом. Інформацію про «Вікна життя» розповсюдили у вузах, гуртожитках, жіночих консультаціях. Але у Львові продовжують знаходити малюків на смітниках. У міліції пояснюють це побоюванням матерів бути спійманими і покараними, хоча пункти і анонімні.

По країні в минулому році 77 матерів кинули своїх діток, яким не виповнилося й року, повідомила нам заступник міністра у справах сім`ї та молоді Людмила Волинець.

Приблизно стільки ж їх було і в 2008-му. Якщо таку «зозулю» зловлять, їй може загрожувати термін до двох років в`язниці.

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