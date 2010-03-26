Виробникам "крабових паличок" заборонять зображати на них крабів

Новий технічний регламент щодо маркування харчової продукції в Росії заборонить зображати на "крабових паличках" крабів, а на чіпсах - сметану, сир, бекон та ікру, пише "Російська газета". Друге читання законопроекту про техрегламент в Держдумі призначене на квітень.

За словами голови комітету Держдуми з економічної політики та підприємництва Євгенія ФЕДОРОВА, в новому техрегламенті передбачено, що на упаковці того або іншого товару не можна буде розміщувати зображення продуктів, які в нього не входять. Є.ФЕДОРОВ пояснив, що таке маркування захистить права споживачів і вбереже їх від недоброякісної продукції.

У техрегламенті на маркування також вказана вимога до виробників уникати визначень "низькокалорійний" або "джерело вітамінів", якщо продукт не відповідає вимогам дієтологів. Крім того, написи на упаковці повинні бути контрастними і легко читатися.

У Міжнародній конфедерації союзів споживачів вважають, що новий техрегламент для Росії - "відкіт у минуле". За словами президента конфедерації Дмитра ЯНІНА, документ "відповідає рівню законодавства США сорокарічної давнини". Зокрема, в документі немає вимоги вказувати на етикетці вміст цукру, солі, жирів, тобто тих інгредієнтів, споживання яких людина повинен обмежувати.

Нагадаємо, влітку цього року в Росії припинить існування система радянських стандартів - ГОСТів. Вони будуть замінені російськими техрегламентами. Крім того, якщо в РФ не буде прийнятий техрегламент в якійсь сфері, російський уряд матиме право ввести як альтернативу вимоги техрегламентів країн Митного союзу, а також норм і правил ЄС.

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