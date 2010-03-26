Куркума оздоровлює печінку

Куркумін, один з основних компонентів індійських прянощів куркуми, схоже, здатний відтермінувати пошкодження печінки, що приводить до цирозу. До такого висновку прийшли дослідники в попередніх експериментах, результати яких опубліковані в журналі «Gut».

Куркумін, що надає куркумі характерний жовтий колір, вже давно використовується в індійській аюрведичній медицині для лікування широкого спектру шлунково-кишкових розладів.

Раніші дослідження показали, що куркумін має протизапальні властивості, а також властивості антиоксиданту, що може бути корисним в боротьбі з недугами.

Дослідники вирішили дізнатися, чи може куркумін відстрочити пошкодження від прогресуючих запальних процесів в печінці, включаючи первинний склерозуючий холангіт і первинний цироз.

Результати показали, що додавання куркуміну в їжу значно знижувало блокування жовчних проток, зменшувало пошкодження гепатоцитів (клітин печінки) і шрамування (фіброз) шляхом взаємодії з декількома хімічними сигнальними шляхами, задіяними в запальному процесі.

Куркумін - це натуральний продукт, який, судячи з усього, впливає відразу на декілька частин запального процесу і може виявитися досить корисним в майбутньому.

newsland.ru