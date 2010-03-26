Швидка їзда - ліки для чоловіків?

Багато чоловіків люблять поганяти. А якщо характеристики залізного коня хоч якось наближені до гоночного боліда, то їзда стає справжнім святом. Проте різні суспільні інститути і організації постійно нагадують: швидкісна їзда небезпечна. Тепер же у чоловіків є що їм відповісти.

Група канадських учених встановила: швидка їзда за кермом автомобіля позитивно позначається на здоров`ї сучасного чоловіка, викликаючи в його організмі підвищення рівня гормону тестостерону.

Під час швидкісного руху за кермом могутньої і маневреної машини у водія відбувається значне зростання рівня цього гормону, що має здатність знижувати ризик серцево-судинних захворювань. А ще тестостерон попереджає діабет і не допускає розвитку депресії.

Варто сказати, що вироблення цього гормону завжди активізувалося у чоловіків в хвилини небезпеки або при несподіваному повороті подій, який вимагав проявити свої якнаймужніші сторони. Тому, швидкісна їзда, на думку фахівців, особливо корисна для чоловіків середнього і старшого віку. Це дозволяє їм підтримувати високий рівень тестостерону і, тим самим, збільшувати тривалість свого життя.

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