Чим корисні п'явки

П`явки мають здатність стабілізувати біополе, причому така стабілізація є найбільш тривалою порівняно з іншими методами. Відкритий також нейротрофічний ефект п`явки. Вперше зіткнулися з цим ефектом кілька років тому, коли стали лікувати дітей, страждаючих церебральним паралічем. Приречена на інвалідність дітвора після такого лікування стала в змозі себе обслуговувати, ходити в туалет, на кухню.

Сучасні прилади, здатні фіксувати випромінювання біоенергетики клітин і тканин, підтвердили, що п`явки корегують порушення біополя людини. Раніше це називалося просто і без затій – «зняти пристріт». Науково зафіксований лише результат. А як саме це відбувається, поки не зовсім зрозуміло, але позитивні зміни стану людей очевидні. Пацієнти відзначають незвичайний прилив сил, енергії, радість, смак до життя - те, що не зміряти ніякими приладами і не пояснити ніякими хімічними діями.

Екстракт з п`явки здатний викликати ріст нервових клітин і появу відростків, за допомогою яких вони контактують. Основа дії нервової тканини - передача інформації. Здатність секрету п`явки до відновлення саме цієї функції нервових клітин відкриває можливості для лікування наслідків інсультів, розсіяного склерозу, паркінсонізму, хвороби Альцгеймера, міопатії, спайкової хвороби, порушень слуху і зору, травм і інших захворювань, перед якими лікарі опускали руки.

Крім того, п`явки лікують бронхіальну астму, гіпертонію, атеросклероз, ішемічну хворобу серця, коліт, гастрит, геморой, хронічний гепатит, варикозне розширення вен, флебіт, тромбофлебіт, екзему, псоріаз... Добре лікуються всі види безпліддя, кісти, хронічні запалення придатків, ендометріози, гормональні порушення, ускладнення в клімактеричному періоді, мастопатії. У чоловіків піддаються лікуванню пухлини передміхурової залози, простатити, імпотенція, безпліддя. Можливе лікування алкоголізму і наркоманії за допомогою п`явок. Відновлюючи за допомогою п`явок місцевий імунітет у ділянці малого тазу, вдається виліковувати хронічні запалення, викликані хламідіями, уреа- і мікоплазмами, цитомегаловірусом – в середньому за два тижні на тлі мікродоз антибіотиків.

medkarta.com