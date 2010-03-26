Широка усмішка продовжує життя

Чим ширше ви посміхаєтеся і чим глибші у вас зморшки біля очей, тим довше ви, швидше за все, проживете. Такі висновки були зроблені в ході дослідження, повідомляє журнал Psychological Science.

Учені під керівництвом Ернеста Абеля з університету Вейн в штаті Мічіган вивчили 230 фотографій гравців американської вищої бейсбольної ліги, які почали грати до 1950 року і згрупували їх відповідно до усмішок.

З гравців, які померли на 1 червня минулого року, ті, що не посміхалися, прожили в середньому 72,9 року. Особи з "частковою усмішкою" (там, де бере участь тільки рот) в середньому померли у віці 75 років, тоді як володарі широких усмішок дожили до поважного віку - в середньому переваливши рубіж 79,9 року.

"Якщо враховувати, що інтенсивність усмішки відображає основний емоційний настрій людини, результати цього дослідження співпадають з даними іншого дослідження, що демонструє, що емоції позитивно впливають на психічне і фізичне здоров`я, а також на довголіття", - мовиться в тексті повідомлення.

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