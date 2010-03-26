Що таке прополіс і в чому його користь?
Знезаражує, омолоджує...
Прополіс – це продукт, вироблюваний тільки бджолами, сам по собі він є клейкою масою. До складу прополісу входять дубильні речовини, рослинні смоли, віск, ефірні олії, вітаміни і мінеральні речовини і ще багато різних компонентів.
Бджоли використовують прополіс для будівництва сотів. На зиму бджоли за допомогою прополісу закривають великі отвори, залишаючи лише маленькі проходи. У народі ж прополіс завдяки своїм істинно природним корисним властивостям використовується ширше, ніж у безпосередніх виробників.
Найбільш поширена властивість прополісу - антисептична дія. Прополіс має знезаражувальні, протимікробні і протизапальні властивості.
Через вміст в прополісі олій, вітамінів і мінеральних речовин він радує людей омолоджуючим ефектом. Також застосовується прополіс при шкірних захворюваннях, туберкульозі, стоматологічних хворобах, жіночих хворобах, захворюваннях порожнини рота і очей. Використовують прополіс навіть при раку.
Користуйтеся дарами природи і здоровенькі були!