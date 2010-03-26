Pfizer знижує ціни на вакцину для країн третього світу

Американська фармацевтична компанія Pfizer Inc. і британська GlaxoSmithKline домовилися про постачання вакцин для профілактики пневмонії в слаборозвинені країни в рамках Глобального альянсу з вакцинації та імунізації (GAVI Alliance) за значно нижчими цінами. Угода GAVI, розрахована на 10 років, буде фінансуватися за рахунок дотацій від 5 країн у розмірі 1,5 млрд дол США і коштів Фонду Білла і Мелінди Гейтс. Одна доза вакцини буде коштувати 3,5 дол США. Очікується, що в перші 5 років вдасться врятувати близько 1 млн життів. Pfizer надасть свою пневмококової вакцину Prevnar.

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