5 продуктів бадьорості

М`ята. Має підбадьорюючу дію на весь організм. З м`ятою можна заварювати чай, використовувати її як складову весняного салату.

Чорний гіркий шоколад. Саме тут міститься речовина серотонін, яка впливає на бадьорість нервової системи, антиоксиданти впливають на судини, а какао-боби, кофеїн і теобромін живлять організм енергією.

Морепродукти (будь-яка морська риба, яка містить Омега-3 жирні кислоти). Можуть діяти як знеболююче і знижувати втому.

Устриці містять цинк, який в невеликих кількостях необхідний для нормальної життєдіяльності організму.

Курячі яйця. Денна доза вітаміну В12, який не просто корисний для організму, але і сприяє гарному настрою, міститься лише в двох яйцях.

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