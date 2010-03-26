5 продуктів бадьорості
12:14, 26 березня 2010Країна
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Гарантія прекрасного настрою
М`ята. Має підбадьорюючу дію на весь організм. З м`ятою можна заварювати чай, використовувати її як складову весняного салату.
Чорний гіркий шоколад. Саме тут міститься речовина серотонін, яка впливає на бадьорість нервової системи, антиоксиданти впливають на судини, а какао-боби, кофеїн і теобромін живлять організм енергією.
Морепродукти (будь-яка морська риба, яка містить Омега-3 жирні кислоти). Можуть діяти як знеболююче і знижувати втому.
Устриці містять цинк, який в невеликих кількостях необхідний для нормальної життєдіяльності організму.
Курячі яйця. Денна доза вітаміну В12, який не просто корисний для організму, але і сприяє гарному настрою, міститься лише в двох яйцях.
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