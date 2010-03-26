Погода на вихідні

В суботу, 27 березня, по Україні вдень температура підвищиться до 14° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, в західних областях буде хмарно з проясненнями, вранці та вдень йтиме дощ. Температура вночі - 2-7° тепла, на Закарпатті - до 10°, вдень - 11-16°.

На решті території мінлива хмарність, без опадів; температура вночі - від 3° тепла до 2° морозу, на півдні Криму - 0-5° тепла, вдень - 9-14° тепла; у східних та Сумській областях вночі - 0-5° морозу, вдень - 6-11° тепла. Вітер в Україні південний, південно-східний, 5-10 м/с, в Криму та на заході окремі пориви 15-20 м/с, в Карпатах до 24 м/с.

У Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі - від 3° тепла до 2° морозу, вдень - 9-14° тепла.

У Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі - 1-3° тепла, вдень - 12-14°.