Викрито спробу відчуження українських санаторіїв у Росії

Працівники Генеральної прокуратури України викрили спробу незаконного відчуження двох українських санаторіїв, які розташовані в Російській Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила заступник генерального прокурора України Тетяна КОРНЯКОВА.

«Санаторії ім. Семашка у Кисловодську і «Київ» у Єсентуках – вони належали Україні. На сьогодні доведені до банкрутства. Я говорила з колишніми керівниками цих підприємств у Генеральній прокуратурі України. Туди (мається на увазі у вказані міста – УНІАН) поїде КРУ. Намагалися вкрасти їх. Взяли кредит на півмільярда (в якій саме валюті, Т.КОРНЯКОВА не уточнила – УНІАН), заклали під це майно санаторії. Все це відбувалося в лютому поточного року за керівництва Ігоря ТАРАСЮКА (йдеться про колишнього керівника Державного управління справами – УНІАН)», - сказала Т.КОРНЯКОВА.