Без модернізації центрів крові Євро-2012 не відбудеться?

Президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація служби крові України», головний лікар Житомирського обласного центру крові Анатолій ЧУГРІЄВ заявляє, що без проведення модернізації центри крові не зможуть належним чином підготуватися до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в Житомирі на прес-конференції.

«Якщо уряд загалом та керівництво областей зокрема не подбає про прийняття ряду медичних програм та необхідне фінансування центрів крові країни, вони на застарілому обладнанні не зможуть забезпечити невідкладну медичну допомогу туристам, котрі приїдуть на чемпіонат Європи з футболу і його учасникам», - сказав А.ЧУГРІЄВ.

За його словами, можуть виникнути ситуації, за яких в центрах крові не виявиться необхідної кількості якісної та безпечної донорської крові.

«Наразі стан справ у службі крові країни загалом та області зокрема є катастрофічним», - заявив А.ЧУГРІЄВ, додавши, що кількість добровільних донорів зменшується, оскільки винагорода за здачу крові є суто символічною.

Він також наголосив, що, крім проблеми із забезпеченням необхідної кількості крові, однією з найактуальніших проблем під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року стане проблема забезпечення інфекційної безпеки крові та її компонентів. На сьогодні в Україні немає єдиної системи контролю якості та безпеки донорської крові та її компонентів, окрім того наявні системи відрізняються від європейських систем.

«За даними ВООЗ, в Україні під час дослідження донорської крові ВІЛ-маркери знаходять у 128,4 випадках на 100 тисяч донацій. Натомість у Західній Європі цей показник складає 1,7 випадки на 100 тис. донацій, поширеність гепатита С у багатьох випадках перевищує ВІЛ-інфекцію (науковці зафіксували 2,5 тис. випадків на 100 тис. донацій)», - повідомив А.ЧУГРІЄВ.

Як зазначив під час прес-конференції заступник голови Житомирської обласної ради Андрій ДЯЧЕНКО, Житомирський обласний центр крові - перший в Україні медичний заклад, який здійснює контроль якості донорської крові та її компонентів відповідно до параметрів, затверджених Радою Європи. Разом із тим у центрі працюють за старими технологіями і на обладнанні, зношеному на 86%, що не дозволяє робити необхідні запаси компонентів і препаратів крові та забезпечити відповідний рівень їхньої якості.

За словами А.ДЯЧЕНКА, Житомирському обласному центрі крові необхідно 4 млн. грн. на придбання нових апаратів та обладнання для зберігання компонентів крові, щоб належним чином підготуватися до прийому туристів, які приїдуть на Євро-2012. (Житомирщина є транзитною областю, через яку з Європи до міст, що прийматимуть матчі чемпіонату, їхатимуть уболівальники та учасники матчів – УНІАН).

Обласна влада та керівництво центру крові мають намір звернутися до уряду з проханням виділити ці кошти, зазначив А.ДЯЧЕНКО. На обласному рівні наразі йдеться лише про прийняття відповідної програми, під яку планується виділити частини суми – 300 тис. грн.

Він повідомив, що ВГО «Асоціація служби крові України» разом з облрадою надішлють до Кабінету міністрів, Міністерства охорони здоров’я та Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА звернення, в яких викладуть вимоги якнайшвидше вирішити питання про виділення області коштів на модернізацію центру крові.

Довідка УНІАН. В Україні у системі служби переливання крові працює майже 10 тис. осіб. Щорічно заклади служби крові та відділення трансфузіології заготовляють 851 тис. доз крові, виготовляють 900 тис. доз компонентів крові для трансфузій та близько 70 тис. літрів плазми для фракціонування, з яких отримують 13,8 тис. літрів альбуміну, 56 тис. доз імуноглобулінів та інші компоненти крові.