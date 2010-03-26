Японія оголосила війну трудоголікам

Уряд Японії вирішив більше не заохочувати трудоголіків. Зараз переважна більшість жителів країни працюють понаднормово. Брати повну відпустку вважається поганим тоном.

8,5 - за статистикою саме стільки днів відпустки в середньому беруть співробітники японських компаній впродовж року. Це навіть не половина від 18 днів, які їм належать за законом. Брати більше японцям не дозволяють місцеві особливості корпоративної етики: перед колегами незручно.

В Японії є приказка: "Якщо бігти на червоне світло, то тільки всім разом". Брати повну відпустку тут вважають зухвалим порушенням негласного табу. Прийнята в понеділок програма уряду, за задумом, повинна позбавити японців від тягаря особистої відповідальності, щоб вони користувалися правом на законний відпочинок без докорів сумління.

Але проблема полягає не тільки в цьому. Міністерство охорони здоров`я Японії попереджає, що надлишкова праця небезпечна для життя. У країні діють спеціальні клініки для трудоголіків. За даними уряду, переважна більшість японців працюють понаднормово, щорічно від перепрацювання помирають, і це тільки за офіційними підрахунками, не менше 500 чоловік. За неофіційними ж даними, їх кількість перевищує 10 тисяч осіб.

Надмірна запопадливість на службі в Японії вважається ефективним способом отримати надбавку до зарплати і прискорити кар`єрне зростання. У програмі заохочення відпусток урядовці безпосередньо звертаються до керівництва компаній з проханням не дозволяти співробітникам надриватися на роботі.

У деяких фірмах діють обмеження на понаднормову працю, але заборонити людям не ходити у відпустку влада поки не в змозі. Співробітник приватної компанії Акира Ямагуті зізнався: "У нашій компанії теоретично можна брати відпустку від 8 до 12 днів, але цим ніхто не користується. Адже якщо ти йдеш надовго, то в решти працівників стає більше роботи".

Втім, особливих ілюзій ніхто не плекає. Для початку передбачається довести середню тривалість відпустки хоча б до 10-12 днів. Поки ж єдиним ефективним способом боротьби з трудоголізмом в Японії залишається примусовий відпочинок у вигляді національних свят.

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