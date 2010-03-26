Існує небезпека потрапляння нафтопродуктів у Дніпро

Озеро нафтопродуктів на околиці Чернігова може вилитися у Десну, а звідти й у Дніпро.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Чернігівської обласної організації Партії Зелених України.

За інформацією прес-служби, голова облорганізації Леонід БУРКОВСЬКИЙ повідомив, що «неподалік нафтобази в районі вулиці Кропивницького у Чернігові існує рухоме озеро (нафтопродуктів – УНІАН). Зі збільшенням рівня води під час цьогорічної весняної повені вміст озера може потрапити в Десну. Це призведе до забруднення величезної території».

Л.БУРКОВСЬКИЙ пояснив, що озеро утворилося «в результаті викиду близько 1500 тонн нафтових відходів, що стався ще у 1973 році». З того часу люди біля нафтобази живуть практично на бензині, додав він.

Він наголосив, що організація вимагатиме «від заступника міського голови Миколи ЛІТВІНОВА, який очолює штаб з підготовки до повені, доповісти, що зроблено у цьому напрямку».

Як сказано у повідомленні прес-служби, метеорологи очікують, що пік повені на Чернігівщині настане у середині квітня.

В інтерв’ю кореспонденту УНІАН заступник начальника управління ЖКГ міської ради Олександр БУЛАХ підтвердив, що проблема з бензиновим озером у Чернігові дійсно має місце, проте загрози потрапляння пального у Десну та Дніпро на сьогодні не існує.

За його словами, проектна документація щодо визначення розмірів забруднення та його ліквідації вже готова. Наразі тривають переговори з дніпропетровським підприємством про відкачування бензину, що знаходиться у підземному озері.

"Грошей для цього не передбачено, бо немає бюджету, то намагаємося домовитися з підприємством, щоб фахівці виконали роботи і забрали паливо для переробки", - пояснив О.БУЛАХ, додавши, що зустріч з фахівцями призначена на понеділок.

Він також зауважив, що проблема має давню історію, однак спроби її вирішити раніше за допомогою Міністерства охорони навколишнього природного середовища були безрезультатними.

За словами О.БУЛАХА, через неконтрольовану діяльність людей бензин може потрапити в підземні води, оскільки місцеве населення займається видобуванням бензину через шурфи.

Довідка УНІАН. На території колишнього ВАТ «Чернігівнафтопродукт» у 1973 році внаслідок аварії на нафтобазі на глибині від 3 до 15 метрів у природній ємності утворилося бензинове озеро. Місцеві жителі навчились видобувати бензин, копаючи шурфи прямо на своїх городах.