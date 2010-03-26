Підписано закон про соціальні гарантії прийомним батькам

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення прийомним батькам соціальних гарантій)”.

Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення прийомним батькам соціальних гарантій)”.

Законом поширено на прийомних батьків, які взяли в свою сім’ю на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціально-трудові гарантії, передбачені законодавством про працю для працівників, що виховують дітей без матері, та встановлено такі ж додаткові відпустки, як і для працівників, що мають дітей.